"ДНР" видає російські паспорти, у "ЛНР" доставили шеврони "Харківської народної республіки"

На територіях, контрольованих терористичними угрупованнями "ЛНР" та "ДНР", зафіксована діяльність кримінальних груп з Росії, які займаються краденими автомобілями та контрабандою.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"В організації переправлення вкрадених автомобілів з Донбасу на територію РФ активно беруть участь офіцери ЗС РФ", - зазначив він.

Також експерт пише, що у терористичній організації "ДНР" різко активізувався процес видачі російських паспортів. У першу чергу ними забезпечуються пенсіонери.

У той же час, до штабу терористичної організації "ЛНР" зафіксована доставка партії шевронів "Харківської народної республіки".