26-річний син Яреми став одним з керівників Держреєстру всього за 4 місяці роботи на держслужбі

Син генпрокурора Валерій Ярема прийшов в апарат Укрдержреєстру у червні 2014 року, а в вересні уже очолив департамент у Держреєстрслужбі.

Про це йдеться у відповіді ДРС на запит "Української правди".

Як повідомили у Держреєстрі, Ярема-молодший має повну вищу освіту: у 2011 році отримав ступінь магістра права в Київському університеті Шевченка, а у 2013-му закінчив відділення психології в педуніверситеті Драгоманова.

"З червня 2014 року Ярема В. В. працює в апараті Укрдержреєстру. До цього моменту працював у Міністерстві юстиції. На посаду директора Департаменту реєстрації майнових прав на нерухоме майно Ярема В. В. призначений 17 вересня 2014 року", - йдеться у документі.

Загальний стаж роботи Яреми-молодшого складає 6 років.

Читайте такожЯрема розповів, скільки заробляє його син у Державній реєстраційній службі

У ДРС розповіли, що після призначення син генпрокурора фактично виконував обов'язки директора департаменту, "у зв'язку із хворобою директора".

У відповіді пояснили, що до повноважень очолюваного Яремою департаменту належить розробка нормативно-правових актів у сфері реєстрації нерухомості, проведення їхніх експертиз та інформаційно-консультаційна робота.

"Ані до повноважень директора Департаменту, ані інших працівників Департаменту не відноситься проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно", - пояснили в ДРС.

Як відомо, генпрокурор Віталій Ярема запевняє, що його син не бере хабарів і заробляє на своїй посаді 6,5 тисяч гривень.