Черновецький очікує, що Тимошенко наслідує приклад Ющенка

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вітає появу Указу Президента, “спрямованого на початок спільної і плідної роботи київської влади і Кабінету Міністрів”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації. (Йдеться про Указ Президента Указ “Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва” від 25 лютого 2008 року, яким Віктор ЮЩЕНКО зобов’язав уряд та КМДА суттєво поліпшити транспортне та побутове обслуговування киян – УНІАН.)

На думку мера, Указ Президента щодо покращення інфраструктури столиці став необхідним і своєчасним документом для того, щоб Кабінет Міністрів почав спільну роботу з київською владою над вирішенням завдань, які стоять перед столицею.

«Ми вітаємо появу Указу Президента, спрямованого на початок спільної і плідної роботи київської влади і Кабінету Міністрів. Ми будуємо і реконструюємо інфраструктурні об`єкти, в першу чергу, для киян. І наша мета – довести якість життя мешканців столиці до європейського рівня. Київська влада очікує, що й Кабінет Міністрів стане на позицію конструктивної роботи для виконання цього завдання», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «завдання і напрями, які стосуються покращення й розвитку столичної інфраструктури та які визначив у своєму Указі Президент України, київська влада вже виконує. Ми очікуємо таких же кроків і з боку Кабміну. Я вже говорив, що Кабінету Міністрів час повернутися на київську землю і серйозно зайнятися проблемами відносно покращення життя киян і розвитку інфраструктури міста. А це можливо тільки тоді, коли вища виконавча влада почне цікавитися реальними, а не надуманими проблемами Києва».

Як підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, важливим фактом є те, що в своєму Указі Президент України звернув увагу на обов`язкову участь Кабінету Міністрів у реалізації столичних проектів. Крім того, можливо, відтепер стане необхідним створення колегіального органу, до якого увійшли б представники Кабміну і київської влади для спільного опрацювання і координації дій з виконання Указу Президента України, сказав мер.