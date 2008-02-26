Яценюк розказав Солані, що відбувається в ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у Брюсселі зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європейського Союзу, Верховним представником ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав‘єром СОЛАНОЮ.

У ході зустрічі А.ЯЦЕНЮК поінформував співбесідника про питання щодо функціонування українського парламенту, демократичні зміни, що відбуваються в Україні. Сторони також обговорили міжнародну проблематику, у тому числі питання Косово, співробітництво як України, так і ЄС зі своїми західними і східними сусідами, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України.

Коментуючи журналістам результати зустрічі, А.ЯЦЕНЮК назвав розмову з Х.СОЛАНОЮ «цікавою, складною у певних моментах, але перспективною і правильною».

У рамках одноденного робочого візиту до Брюсселя голова Верховної Ради України також провів низку зустрічей з керівниками провідних європейських інституцій. Зокрема, він зустрівся з віце-президентом Європейського парламенту Мареком СІВЦЕМ, керівником Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Яцеком САРІУШ-ВОЛЬСЬКИМ, Комісаром з питань Європейської політики сусідства та зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, лідером фракції Європейської народної партії у Європарламенті Жозефом ДОУЛЕМ.