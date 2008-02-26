Регіонали: Конституцію на референдумі читатимуть як книги Яворівського

Регіонал Валерій Коновалюк вважає, що в питанні внесення змін до Конституції «необхідно йти тим шляхом, який визначений самою Конституцією, а не створювати черговий конфлікт з неймовірними серйозними наслідками». Про це депутат заявив в ефірі Ера-FM.

На думку нардепа, «навряд чи на референдумі люди прочитають весь текст конституції, як вони сьогодні не читають книжки Яворівського, так вони і це робити не будуть для того, щоб висловитися об`єктивно по кожному розділу, який фактично стане для країни визначальним».

До того ж Коновалюк вважає, що «позицію громадян України ми знаемо по багатьом питанням, які не вимагають сьогодні національного плебісциту. Ми знаємо відношення до позаблокового статусу країни, - пояснив нардеп, - до російської мови, до тієї структури влади політичної, яка необхідна для ефективного розвитку держави. Питання в іншому, наскільки сьогодні це змінить ситуацію, наскільки це допоможе подолати політичну кризу».