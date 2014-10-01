Кандидата Ляшка звинуватили в побитті голови виборчкому

Голова Ірпінської ТВК Олексій Гавриленко отримав тілесні пошкодження, що було зафіксовано у медичній установі. Його під фізичним тиском змушували написати заяву про звільнення, що є грубим порушенням виборчого законодавства.

Наразі Гавриленко подав відповідні заяви до МВС, прокуратури та ЦВК, вимагаючи визнати його заяву недійсною.

За його заявою, побиття організував кандидат в народні депутати України по 95 виборчому округу Ярослав Місяць, кандидатка на посаду Ірпінського міського голови Марина Власюк та кандидат по списках Радикальної партії Ляшка і керівник київського обласного штабу РПЛ Олександр Юраков.

Громадські організації Ірпіня просять Президента України Петра Порошенка невідкладно доручити правоохоронним органам розпочати неупереджене розслідування побиття Олексія Гавриленка, надати йому можливість безпечно для свого здоров’я та життя здійснювати свою роботу на посаді голови ТВК і доручити ЦВК негайно розглянути заяву Олексія Гавриленка про неправомірність його заяви про складання повноважень, оскільки вона була написана ним під фізичним тиском.

Читайте такожПобитого в Одесі Шуфрича возив автобус місцевого постачальника "тітушок"Нині чинний депутат Ірпінської міськради Ярослав Місяць балотується по 95 округу Київщини від Радикальної партії Ляшка. Раніше Місяця виключила зі своїх лав партія «УДАР» через причетність до системних махінацій із землею Приірпіння. Після цього правоохоронці провели обшук у його будинку, де виявили документи, які підтверджують його причетність до земельних афер.

Юридичне забезпечення махінацій із землею начебто повністю координувала дружина Ярослава Місяця – Марина Власюк, яка нині балотується на посаду міського голови Ірпіня.

Проте громадськість Ірпіня вважає головним замовником побиття Олексія Гавриленка саме Олександра Юракова – висуванця по списках Радикальної партії Ляшка. Юраков довгий час був членом Партії регіонів. У Приірпінні позиціонував себе як «людина Ахметова».

Прикметно, що Юраков, Місяць та Власюк у супроводі «тітушок» приїхали до Ірпінської ТВК на бронетранспортері, який з незрозумілих причин досі не передано в АТО.