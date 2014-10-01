Винні в порушеннях прав людини на сході України мають відповісти за це - Рада Європи
20:58, 01 жовтня 2014Політика
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У Раді Європи заявляють, що винні в порушеннях прав людини на сході України мають понести відповідальність
Бойовики продовжують слідувати політиці терору щодо місцевого населення / Mauricio Lima / New York Times
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжнієкс під час дебатів стосовно ситуації в Україні на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.
Він підкреслив, що бойовики, які продовжують утримувати контроль над окупованими територіями в Луганській та Донецькій областях, продовжують слідувати політиці терору щодо місцевого населення.
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