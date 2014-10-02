Amnesty International: в обстрілах мирних людей винні і бойовики, і сили АТО

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій в середу після того, як щонайменше дев'ять мирних жителів були вбиті в результаті атаки на школу і автобус у Донецьку, пише Українська правда.

"Українські сили та сепаратисти порушують міжнародне гуманітарне право, наражаючи на небезпеку цивільних осіб нападами невибіркового характеру, незважаючи на те, що атаки можуть бути спрямовані тільки проти комбатантів", - заявив Джон Дальхузен, директор програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії.

"Ці атаки є незаконними, адже українські сили використовують зброю в населених районах, де прицільність не може бути достатньо точною для того, щоб розрізняти цивільні об'єкти і військові цілі", - йдеться в заяві.

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Згідно з інформацією, під час візиту до зони ураження Київського району Донецька в понеділок представники Amnesty International побачили велику мобільну артилерійську установку, розміщену всередині житлової вулиці, менш ніж в 10 метрах від будинків.

"Розміщуючи військові об'єкти в житлових районах, сепаратисти не застосували всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільних і наразили їх на небезпеку у порушення законів війни", - сказав Дальхузен.

"Виконуючи військові операції в житловому районі, сепаратисти розділяють відповідальність за ці останні напади з українськими силами", - додав він.

"Обидві сторони конфлікту використовують установки "Град", які сумнозвісні своєю неточністю і не повинні використовуватись в цивільних районах", - йдеться у заяві організації.

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"Обидві сторони несуть відповідальність за усталену практику невибіркових нападів на населені пункти, вбивства і поранення цивільних осіб та руйнування їх домівок", - сказано в документі.

За останні 10 днів Amnesty International виявила докази невибіркових нападів сепаратистами на цивільні райони в Дебальцевому, на північному заході від Донецька, і Авдіївці, на північ від аеропорту Донецька.

"Використання зброї невибіркової дії в населених пунктах, таких як некеровані ракети і міномети, порушує міжнародне гуманітарне право і може прирівнюватись до воєнного злочину", - сказав Джон Дальхузен.

"Всі сторони конфлікту повинні застосувати всі можливі запобіжні заходи під час вибору засобів і методів ведення війни, щоб уникнути випадкових втрат життя серед цивільного населення, поранення цивільних осіб і шкоди цивільним об'єктам", - додав він.