Amnesty International: Росія безпосередньо бере участь у конфлікті на Донбасі

Російська армія безпосередньо бере участь у конфлікті на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав генеральний секретар організації Amnesty International Саліл Шетті.

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"Перший важливий факт, який ми встановили, - це участь Російської держави в конфлікті. Факти, зібрані нами, вказують на те, що Росія бере безпосередню і активну участь у конфлікті і є стороною конфлікту", - сказав Шетті.

Він підкреслив, що це підтверджується супутниковими знімками, аналіз яких показує, що існує скупчення артилерії й бронетехніки, особливо в районі Новоазовська, також є свідчення очевидців, що російські танки не раз переходили кордон і вторгалися на територію України.

Шетті повідомив, окрім цього, є дані про численні жертви серед російських військових, частина яких була таємно похована.

Він підкреслив, що журналісти і неурядові організації, які хотіли перевірити ці факти піддалися переслідуванням з боку влади Росії, зокрема іноземним агентом оголошено організацію "Солдатські матері Санкт-Петербурга".

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"На основі тих доказів, які я представив, Amnesty International оголосила цей конфлікт міжнародним, а Росію стороною конфлікту", - сказав Шетті.

При цьому він підкреслив, що ця заява має серйозні правові наслідки, зокрема це означає, що до цього конфлікту застосовні Женевські конвенції про права людини і діє не індивідуальна, а персональна відповідальність за військові злочини, якщо їх буде доведено.

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При чому він зазначив, що йдеться про військові злочини з обох боків.

Шетті підкреслив, що зафіксовані численні факти викрадання і тортур людей сепаратистами за підтримки Росії в східній Україні. За його словами, таких випадків зафіксовано не менш як 220, причому йдеться про викрадання і тортури не лише силовиків, а й цивільних активістів України.