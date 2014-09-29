За три години бойовики 11 разів обстріляли позиції сил АТО - Тимчук

Про це у своєму Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"У повний зріст продовжується кривава «боротьба за мир» на Донбасі. За останні три години (з 18.00 до 21.00 29.09) ми зафіксували 11 обстрілів позицій українських військ російсько-терористичними військами", - написав він.

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"Бойовики, які й раніше не відзначалися адекватністю, дійшли до межі цинізму. Сьогодні ми зафіксували кілька випадків, що «на голову не налазять». Користуючись тим, що українські війська відривають вогонь у відповідь лише під час штурмів, вони підганяють РСЗВ «Град» якомога ближче до наших позицій, розвертають і луплять по житловим кварталам. Спробуй, доведи, що це не українці знищують мирних мешканців", - зауважив Тимчук.