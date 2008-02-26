Яценюк розписав ролі коаліції та опозиції

Основи європейського парламентаризму, які існують у Європейському Союзі, повинні діяти і в українському суспільстві. Про це заявив журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у Брюсселі після зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європейського Союзу, Верховним представником ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав‘єром СОЛАНОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, відповідаючи на запитання журналістів про його оцінку дій опозиції, відносини між опозицією і чинною коаліцією в українському парламенті, спікер зазначив: «Роль опозиції – це критикувати уряд, наглядати за урядом, виступати від імені опозиції у парламенті, а не блокувати його». Водночас, вважає А.ЯЦЕНЮК, роль коаліції – «набути тієї сили, яка необхідна, щоб у суспільстві були відповідні зміни, відповідати перед тими виборцями, які проголосували за членів коаліції».

Підбиваючи підсумки сьогоднішніх зустрічей з європейськими високопосадовцями, А.ЯЦЕНЮК приділив велику увагу питанням співпраці України з ЄС у сфері енергетики. Зокрема, зважаючи на те, що Україна, за його словами, є одним з ключових транзитерів та постачальників енергії до Європи, А.ЯЦЕНЮК висловився за необхідність вироблення енергетичної політики у рамках ЄС. «Україна може і повинна стати частиною європейської енергетичної політики», - переконаний він. Водночас А.ЯЦЕНЮК відверто зазначив, що «в Україні не вироблено внутрішньої енергетичної політики», немає системного підходу у цій сфері.

Торкаючись питань постачання газу до Європи, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що повинні існувати довгострокові відносини як з постачальниками, споживачами, так і транзитерами газу.