При обстрілі Попасної загинув один мирний житель, троє поранені
09:24, 01 жовтня 2014Суспільство
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В результаті вчорашнього обстрілу "Градами" бойовиків, загинув один житель Попасної, ще троє отримали поранення.
В Попасній загинув мирний житель, ще троє дістали поранення/ фото Семен Семенченко / facebook.com
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.
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В прес-центрі АТО також зазначили, що донецькому аеропорту ніч минула спокійно, цей стратегічний об’єкт перебуває під контролем сил АТО.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня о 9.30 бойовики "ЛНР" почали інтенсивний обстріл міста Попасна з систем залпового вогню "Град". В цей час голова Луганської обласної держадміністрації намагався заїхати в місто, проте йому це навдалося оскільки міст був зруйнований снарядами.
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