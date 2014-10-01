При обстрілі Попасної загинув один мирний житель, троє поранені

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

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В прес-центрі АТО також зазначили, що донецькому аеропорту ніч минула спокійно, цей стратегічний об’єкт перебуває під контролем сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня о 9.30 бойовики "ЛНР" почали інтенсивний обстріл міста Попасна з систем залпового вогню "Град". В цей час голова Луганської обласної держадміністрації намагався заїхати в місто, проте йому це навдалося оскільки міст був зруйнований снарядами.