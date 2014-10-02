СБУ затримала у Краматорську трьох бойовиків із банди «Бабая»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що місцевий мешканець «І», 1996 р.н., на прізвисько «Козак» у складі бандитського угруповання «Бабая» брав участь у збройних нападах на українські позиції.

«Після втечі «отамана» «Козак» та ще двоє членів банди – «К», 1985 р.н., на прізвисько «Манавар» та «Л», 1968 р.н., який виконував функцію зв’язкового між бандитами, залишилися у Краматорську для проведення підпільної злочинної діяльності, вчинення диверсій, збору розвідданих та передачі їх терористам», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТерорист на прізвисько Бабай прокоментував своє дезертирство

У ніч на 1 жовтня злочинну групу було затримано. У рамках ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення та участь у терористичній організації) здійснюються оперативно-слідчі дії.