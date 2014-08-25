Захист Сенцова сьогодні подасть повну і обґрунтовану скаргу в ЄСПЛ на його арешт

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе.

«У Європейському суді (ЄСПЛ) сьогодні останній день, коли адвокат Йонк Грозев з Болгарії подасть вже повну, обґрунтовану і мотивовану скаргу на рішення російського суду в рамках обрання Олегу Сенцову запобіжного заходу пов`язаної з утриманням під вартою», - сказав він.

За словами Дінзе, в рамках обрання Сенцову запобіжного заходу був «повністю неправосудний» суд.

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«Де-факто і де-юре суд був незаконним. Де-юре, не були дотримані норми законодавства Федерального конституційного закону про перехідні положення і про створення судів на території Республіки Крим та прокуратур, і відповідно дії адвоката в рамках даних судів і прокуратур. Де-факто, коли вони всі зібралися на території Криму і обрали йому запобіжний захід, перехідні положення тільки почали діяти і працювати. Особи, які обирали йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, це суддя, прокурор і адвокат, вони всі, по-перше, не мали російського громадянства, а, по-друге, не здали кваліфікаційні іспити щодо знання російського законодавства», - зазначив він.

У той же час, адвокат підкреслив, що з якоїсь причини під час винесення запобіжного заходу Сенцова порахували громадянином РФ, а не України. Хоча, як стверджує Дінзе, Сенцов не здійснював «юридично значущих дій», не подавав заяви про визнання його громадянином РФ і не отримав паспорт громадянина РФ. При цьому під час винесення запобіжного заходу у залі Сімферопольського суду не був присутній консул України.

«Тобто виходить, вони судили громадянина України, при цьому в суді мав право бути присутнім консул України і відповідно відстоювати права Сенцова, а його не було», - зазначив Дінзе.