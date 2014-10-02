Савченко залякують великим терміном і заборонили вести щоденник – адвокат

Про це в Twitter повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

За його словами, умови утримання у московському СІЗО-6 жорсткіше, ніж в СІЗО-3 у Воронежі.

Читайте такожСавченко може стати жертвою "каральної психіатрії" - адвокат"Тут їй заборонили тримати особисті записи - відібрали і порвали щоденник", - повідомив Полозов.

Крім того, на Савченко в московському СІЗО намагаються чинити тиск.

"У СІЗО Савченко намагаються "обробляти" - підіслали опера українця, родом зі Слов'янська. Той безуспішно лякає великим терміном", - написав Полозов.