Савченко залякують великим терміном і заборонили вести щоденник – адвокат
У московському СІЗО на викрадену українську льотчика Надію Савченко намагаються чинити тиск.
Про це в Twitter повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.
За його словами, умови утримання у московському СІЗО-6 жорсткіше, ніж в СІЗО-3 у Воронежі.
Читайте такожСавченко може стати жертвою "каральної психіатрії" - адвокат"Тут їй заборонили тримати особисті записи - відібрали і порвали щоденник", - повідомив Полозов.
Крім того, на Савченко в московському СІЗО намагаються чинити тиск.
"У СІЗО Савченко намагаються "обробляти" - підіслали опера українця, родом зі Слов'янська. Той безуспішно лякає великим терміном", - написав Полозов.
В СИЗО Савченко пытаются "обрабатывать" - подослали опера украинца, родом из Славянска. Тот безуспешно пугает большим сроком.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 октября 201
Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває у СІЗО у Воронежі. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових. Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки».
Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали Росії. В Україні порушили кримінальне провадження щодо викрадення Савченко.
25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу. 27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня. 28 серпня стало відомо, що захист Савченко оскаржив цю постанову Радянського райсуду.
Наприкінці вересня стало відомо, що Савченкоетапували з воронезького СІЗО до Москви.