Путін намагається перетворити Донбас на Абхазію, щоб інвестори боялися йти в Україну

Про це в ефірі Першого Національного телеканалу сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає Еспресо.TV.

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"Мільярди доларів на те, щоб відновити заводи, мости, лікарні, школи, шахти на Донбасі потрібно… Путін хоче створити на цих територіях підконтрольних російським терористам, щось на кшталт Абхазії, Осетії, Придністров’я, щоб не давати людям там жити і нам з вами, всю Україну колотити. Зараз перед виборами всі говорять про реформи, але тут важлива інвестиційна привабливість, щоб прийшов інвестор і вклав гроші. Коли інвестор бачить по ВВС і CNN, що там танки з російськими прапорами, вони це сприймають як всю Україну, то як тоді сюди гроші вкладати? Путін це знає. Доти, доки він буде тримати нестабільність в Донецьку та Луганську, він навмисно буде робити все, щоб сюди не приходили інвестори, щоб тут не відкривали заводи", - сказав Яценюк.