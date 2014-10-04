За добу бойовики зруйнували вісім житлових будинків Донецька

Ніч з 3 на 4 жовтня в Донецьку минула відносно спокійно. Близько 5 ранку містян розбудили залпи, які було чути практично у всіх районах.

Про це повідомляє сайт Донецької міської ради.

За уточненими даними, у результаті вчорашнього обстрілу Київського району на вулиці Стратонавтів зруйновано житлові будинки № 31, 49, 51, 60, 61, 110, 114, 131, а також повністю знищено 7 гаражів біля будинку №143. Крім того, постраждав житловий будинок №16 на вулиці Айвазовського.

Станом на 9.30 обстановка в Донецьку стабільно напружена. Віддалені звуки поодиноких залпів з важких гармат чути в Кіровському, Київському і Куйбишевському районах.

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Сьогодні, 4 жовтня, енергетики вестимуть відновні роботи на підстанції "Вітка" у зв'язку з чим можливі короткочасні відключення електроенергії в центральній частині міста.

Збоїв у роботі громадського транспорту немає. 43 трамваї, 72 тролейбуси і 21 автобус здійснюють рух міськими автомагістралями відповідно до графіка.