Постпред Росії при ОБСЄ розповів, що російські військові роблять на Донбасі

За його словами, військові РФ забезпечують дотримання перемир'я, а також беруть участь в роботі над картою, яка ляже в основу розведення конфліктуючих сторін, повідомляє "Ехо Москви".

Він уточнив, що їх кількість становить близько 80 осіб. За словами дипломата, вони прибули на запрошення генштабу України і працюють в координації зі спостерігачами ОБСЄ. Келін зазначив, що потрібно розвести важкі озброєння на 15-30 кілометрів за умовною лінією. Саме вона зараз і викреслюється на карті. Сама процедура почнеться, як тільки ситуація заспокоїться.

Поки ж, як сказав Келін, на більшій частині зони безпеки, так званої буферної зони, тривають бойові дії. Одна з таких "гарячих" точок - донецький аеропорт.

Раніше про наявність російських військових на Донбасі повідомив в інтерв'ю Бі-бі-сі перший віце-прем'єр самопроголошеної Донецької народної республіки Андрій Пургін. За його словами, їхнє завдання - стежити за дотриманням умов перемир'я, а також виконувати функцію переговірників. Правда, ОБСЄ, на яку покладено це завдання, останнє не підтвердила.

Сьогодні також з'явилась інформація, що Німеччина відправить в Україну 200 військовослужбовців Бундесверу для захисту спостережної місії ОБСЄ та обслуговування безпілотників.