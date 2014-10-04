Постпред Росії при ОБСЄ розповів, що російські військові роблять на Донбасі
Постпред Росії при ОБСЄ Андрій Келін підтвердив факт присутності російських військових на території Донбасу.
За його словами, військові РФ забезпечують дотримання перемир'я, а також беруть участь в роботі над картою, яка ляже в основу розведення конфліктуючих сторін, повідомляє "Ехо Москви".
Він уточнив, що їх кількість становить близько 80 осіб. За словами дипломата, вони прибули на запрошення генштабу України і працюють в координації зі спостерігачами ОБСЄ. Келін зазначив, що потрібно розвести важкі озброєння на 15-30 кілометрів за умовною лінією. Саме вона зараз і викреслюється на карті. Сама процедура почнеться, як тільки ситуація заспокоїться.
Поки ж, як сказав Келін, на більшій частині зони безпеки, так званої буферної зони, тривають бойові дії. Одна з таких "гарячих" точок - донецький аеропорт.
Раніше про наявність російських військових на Донбасі повідомив в інтерв'ю Бі-бі-сі перший віце-прем'єр самопроголошеної Донецької народної республіки Андрій Пургін. За його словами, їхнє завдання - стежити за дотриманням умов перемир'я, а також виконувати функцію переговірників. Правда, ОБСЄ, на яку покладено це завдання, останнє не підтвердила.
Сьогодні також з'явилась інформація, що Німеччина відправить в Україну 200 військовослужбовців Бундесверу для захисту спостережної місії ОБСЄ та обслуговування безпілотників.