Бойовики продовжують обстрілювати позиції української армії

Про це повідомив прес-центр АТО.

Станом на 07:20 суботи, під вогневі нальоти потрапили блокпости, опорні і спостережні пункти в населених пунктах Дебальцево, Вуглегірськ, Чорнухино, Попасна, Щастя.

«З реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град непідконтрольні збройні формування обстріляли наші позиції поблизу Невельське, Новомихайлівка, Красногорівка», - зазначають у повідомленні.

У той же час, за даними прес-центру АТО, ситуація в районі донецького аеропорту залишається під контролем сил АТО.

Як повідомляв УНІАН, під час чергового штурму Донецького аеропорту в п'ятницю загинув один український військовослужбовець, троє отримали поранення.

Як відомо, частина старого терміналу Донецького аеропорту в п'ятницю ввечері була охоплена пожежею. Внаслідок боїв також загорілося кілька житлових будинків.