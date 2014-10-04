Бойовики продовжують обстрілювати позиції української армії
За минулу добу бойовики тричі штурмували позиції українських військовослужбовців в Донецькому аеропорту, Павлополі та Нікішиному.
Про це повідомив прес-центр АТО.
Станом на 07:20 суботи, під вогневі нальоти потрапили блокпости, опорні і спостережні пункти в населених пунктах Дебальцево, Вуглегірськ, Чорнухино, Попасна, Щастя.
«З реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град непідконтрольні збройні формування обстріляли наші позиції поблизу Невельське, Новомихайлівка, Красногорівка», - зазначають у повідомленні.
У той же час, за даними прес-центру АТО, ситуація в районі донецького аеропорту залишається під контролем сил АТО.
Як повідомляв УНІАН, під час чергового штурму Донецького аеропорту в п'ятницю загинув один український військовослужбовець, троє отримали поранення.
Як відомо, частина старого терміналу Донецького аеропорту в п'ятницю ввечері була охоплена пожежею. Внаслідок боїв також загорілося кілька житлових будинків.