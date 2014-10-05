Луценко: українці мають на вибір два плани - Порошенка чи Путіна

Радник президента, лідер «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявляє, що український народ має на вибір два плани – план Путіна на дезінтеграцію України і план Порошенка на побудову нової України.

Про це Луценко сказав під час зустрічі з виборцями на ринку в Кривому Озері (Миколаївська область) і закликав громаду до єдності, повідомляє прес-служба блоку.

«Владу можна і треба критикувати. Але не можна будувати виборчі кампанії на ненависті, як це роблять деякі політичні сили. Не можна вбивати клин між владою і народом, між солдатом і генералом. Той, хто діє так, діє за планом Путіна», - сказав він.

На думку політика, «гаряча» фаза війни неминуче зміниться війною «холодною».

Читайте такожDie Welt: Путін перетворює Росію на заправну станцію Китаю«Нас насправді чекає складна зима і складна весна. Путін намагатиметься залишити Україну без газу. Без газу не для домівок, а для нашої промисловості. Паралельно він відмовиться купувати наші товари, аби спровокувати хвилю безробіття. Але ми все одно мусимо вистояти», - вважає Луценко. При цьому він наголосив, що запорука перемоги - в єдності.

Луценко нагадав, що Україна завжди програвала, коли починала ділитися на береги, конфесії, мови.

«На Майдані ми відчули себе єдиним і такими маємо залишатися. Наша зруйнована єдність буде подарунком Путіну. Він не пошкодує грошей, телеканалів і газет, аби на Майдан на хвилі розбрату вийшли люди в масках і змели владу. Не владу когось, а українську владу загалом. За цим має настати повна дезінтеграція України, її розшматування. Тому на вибір нині ми зараз маємо план Путіна і план Порошенка», - переконаний Луценко.