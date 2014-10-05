Луценко: українці мають на вибір два плани - Порошенка чи Путіна
Путін спробує залишити Україну без газу для промисловості та відмовиться купувати наші товари, щоб спровокувати хвилю безробіття.
Радник президента, лідер «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявляє, що український народ має на вибір два плани – план Путіна на дезінтеграцію України і план Порошенка на побудову нової України.
Про це Луценко сказав під час зустрічі з виборцями на ринку в Кривому Озері (Миколаївська область) і закликав громаду до єдності, повідомляє прес-служба блоку.
«Владу можна і треба критикувати. Але не можна будувати виборчі кампанії на ненависті, як це роблять деякі політичні сили. Не можна вбивати клин між владою і народом, між солдатом і генералом. Той, хто діє так, діє за планом Путіна», - сказав він.
На думку політика, «гаряча» фаза війни неминуче зміниться війною «холодною».
Читайте такожDie Welt: Путін перетворює Росію на заправну станцію Китаю«Нас насправді чекає складна зима і складна весна. Путін намагатиметься залишити Україну без газу. Без газу не для домівок, а для нашої промисловості. Паралельно він відмовиться купувати наші товари, аби спровокувати хвилю безробіття. Але ми все одно мусимо вистояти», - вважає Луценко. При цьому він наголосив, що запорука перемоги - в єдності.
Луценко нагадав, що Україна завжди програвала, коли починала ділитися на береги, конфесії, мови.
«На Майдані ми відчули себе єдиним і такими маємо залишатися. Наша зруйнована єдність буде подарунком Путіну. Він не пошкодує грошей, телеканалів і газет, аби на Майдан на хвилі розбрату вийшли люди в масках і змели владу. Не владу когось, а українську владу загалом. За цим має настати повна дезінтеграція України, її розшматування. Тому на вибір нині ми зараз маємо план Путіна і план Порошенка», - переконаний Луценко.