Балога в ролі спікера Газпрому не сподобався Томенку

Секретаріат Президента України не може виступати на стороні російського "Газпрому". Так заявив нардеп від БЮТ Микола Томенко, висловлюючи стурбованість тим, що Секретаріат Президента в українсько-російських газових відносинах виступив, фактично, в ролі "спікера російського "Газпрому".

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі Н.Томенка, політик зауважив, що жорстка риторика представників "Газпрому" зрозуміла, оскільки "вони захищають власні державні і економічні інтереси".

Разом з тим, у нардепа викликає здивування позиція української сторони. "Не може Секретаріат Президента виступати на стороні російського "Газпрому". Він має захищати в першу чергу інтереси України і бути на стороні українського уряду", - сказав парламентарій.

Нагадаємо, голова Секретаріату Президента Віктор Балога вважає, що ціна на газ для України збільшуватиметься з кожним роком. "У перспективі ті прогнози ціни за газ, які є на ринку, говорять про те, що щороку ціна на газ буде рости. Якщо ми хочемо, щоб між нами були якісні і близькі відносини, то нам потрібно всі домовленості, у тому числі і по сплаті за енергоносії, виконувати чітко", - сказав він.

Крім того, 26 лютого повідомлялося, що Президент Росії Володимир Путін попередив голову української держави Віктора Ющенка про те, що вже в середу російська компанія "Газпром" може припинити постачання газу до України. Про це, зокрема, заявив В.Балога, коментуючи телефонну розмову українського і російського президентів. В.Балога при цьому відзначив, що під час розмови В.Путін констатував, що проведена на сьогоднішній день сплата за використане паливо "явним чином неадекватна всій заборгованості і не може бути достатньою для подальшого безперебійного надходження газу до України". "Російський лідер відзначив, що Україна продовжує безоплатно споживати паливо, у зв`язку з цим, збільшується і розмір боргу. Такий стан справ не дає підстав сподіватися, що боргові суми будуть сплачені повністю і в прийнятні терміни. Президент Росії проінформував Президента України, що завтра компанія "Газпром" може припинити постачання газу", - підкреслив глава Секретаріату.