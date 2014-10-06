Експерт: непідконтрольні "ДНР" і "ЛНР" бойовики - "багатоходівка" Путіна

Про це заявив координатор Військової ради партії «Народний фронт» Дмитро Тимчук, коментуючи заяви речника РНБО про діяльність на Донбасі терористичних груп, які не підпорядковуються ані російському командуванню, ані ватажкам терористичних організацій «Луганська народна республіка» та «Донецька народна республіка», та які нібито й порушують «режим припинення вогню», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Насправді твердження про те, що місцеві бойовики на Донбасі можуть діяти без російської допомоги, вигадали у Кремлі. На території Луганської та Донецької областей до початку подій було обмаль військових частин Збройних сил України, тому розповіді про те, що бойовики захопили величезну кількість бронетехніки, артилерії, боєприпасів – це дурня. То ж якщо повірити в те, що зараз якась «третя сторона» на Донбасі активно веде обстріли з гармат, «Градів», танків та мінометів, то незрозуміло, по-перше, звідки взялися ці озброєння? А по-друге, звідки ці «незалежні» бойовики беруть боєприпаси та паливно-мастильні матеріали в необмеженій кількості?», - наголосив Тимчук.

На його думку, «третя сторона» активно підтримується Росією з метою продовжувати дестабілізацію ситуації на Донбасі.

Читайте такожТерористи погрожують вилученням теплого одягу у місцевого населення - Тимчук«Це прихований «проект в проекті». У Москві продовжують заперечувати, що мають стосунок до «ЛНР» та «ДНР», але це вже ні для кого не є таємницею. То ж Путін розуміє, що в очах міжнародного співтовариства він несе відповідальність за ці терористичні організації, і тому «офіційно» вони вже не можуть ігнорувати Мінські домовленості. То ж у Кремлі й виникла ідея створити нібито «незалежні» терористичні групи, які будуть продовжувати бойові дії. Це «багатоходівка» суто у дусі Путіна», - впевнений координатор Військової ради «Народного фронту».