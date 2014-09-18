Закон про особливий статус деяких районів Донбасу дозволить зберегти життя - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», висловив керуючий партнер аналітичної групи Da Vinci Анатолій Баронін.

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«Це закон, який повинен забезпечити військове вирішення питання військового конфлікту. Тому для мене достатньо дивно звучать тези про те, що президент був не до кінця відвертий із народом, що цей законопроект не пройшов публічне обговорення. Даний законопроект є частиною стратегії з врегулювання конфлікту. Він сам по собі не вирішить проблему, але він є частиною переговорного процесу на найвищому рівні, як з країнами ЄС, США… Тому мені здається, що на сьогоднішній день в умовах воєнного часу, в якому де-факто ми існуємо, необхідно дещо знизити градус істерії з приводу того, що щось комусь недоговорюють», - сказав експерт.

За його словами, надмірна гласність може зашкодити процесу врегулювання ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада на закритому засіданні прийняла президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» і «Про недопущення переслідування й покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Водночас, представники «Батьківщини» та «Свободи» виступили проти ухвалення цих законів. Зокрема, депутат Юрій Сиротюк повідомив, що фракція «Свобода» й частина фракції «Батьківщина» вийняли свої картки, щоб продемонструвати, що вони не голосують.

Завтра, 19 вересня, в Мінську продовжить роботу контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі.