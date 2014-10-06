У Маріуполі з 13 жовтня відновить свою роботу Генконсульство Греції

Про це УНІАН повідомили у Федерації грецьких товариств України (ФГТУ) з посиланням на співробітників Генконсульства.

За їхніми словами, наступного тижня до Маріуполя з Дніпропетровська повертається Генконсул Греції Дімітріс Папандреу, і вже з 13 жовтня консульство знову відновить свою роботу.

Також у ФГТУ зазначили, що скоро до Маріуполя приїде новий Генкоснул Греції, бо нинішньої осені закінчується каденція Папандреу.

Читайте такожБойовики стягують свої сили під Маріуполь - ЗМІУ повідомленні нагадали, що уряд Греції 28 серпня через військову загрозу на південному сході України прийняло рішення з метою безпеки тимчасово перевести своє Генконсульство з Маріуполя до Дніпропетровська.

Довідка УНІАН. Генеральне консульство Греції в Маріуполі обслуговує 4 області: Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Луганську.

Загалом на території України функціонують 3 дипломатичні установи Греції - 2 консульства в Маріуполі та Одесі, а також посольство в м. Києві.