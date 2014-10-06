У Маріуполі з 13 жовтня відновить свою роботу Генконсульство Греції
Генеральне консульство Греції в Маріуполі з 13 жовтня знову запрацює у штатному режимі, відновивши свою діяльність після евакуації його до Дніпропетровська.
Про це УНІАН повідомили у Федерації грецьких товариств України (ФГТУ) з посиланням на співробітників Генконсульства.
За їхніми словами, наступного тижня до Маріуполя з Дніпропетровська повертається Генконсул Греції Дімітріс Папандреу, і вже з 13 жовтня консульство знову відновить свою роботу.
Також у ФГТУ зазначили, що скоро до Маріуполя приїде новий Генкоснул Греції, бо нинішньої осені закінчується каденція Папандреу.
Читайте такожБойовики стягують свої сили під Маріуполь - ЗМІУ повідомленні нагадали, що уряд Греції 28 серпня через військову загрозу на південному сході України прийняло рішення з метою безпеки тимчасово перевести своє Генконсульство з Маріуполя до Дніпропетровська.
Довідка УНІАН. Генеральне консульство Греції в Маріуполі обслуговує 4 області: Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Луганську.
Загалом на території України функціонують 3 дипломатичні установи Греції - 2 консульства в Маріуполі та Одесі, а також посольство в м. Києві.