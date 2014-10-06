Тільки децентралізація влади розв’яже проблеми селян - Ульянченко

Саме це зумовлює катастрофічний стан справ у багатьох селах. На цьому наголосила лідер політичної партії «ЗАСТУП» під час регіонального форуму політсили в Миколаєві, на якому зібралося понад півтисячу представників села, аграріїв-виробників, голів сільрад.

Читайте такожУкраїну просять провести негайні реформи на селіВіра Ульянченко підкреслила, що розширення повноважень сільських і селищних рад допоможе їм працювати значно ефективніше та швидше відповідати на виклики сучасного життя.

«Розвиток місцевого самоврядування, проведення децентралізації аж до рівня сільських рад, контроль над тим, аби повноваження були дійсно розмежовані законодавчо — це одні з найголовніших пріоритетів політичної партії «ЗАСТУП», — зауважила Віра Ульянченко.

Коментуючи стан аграрного сектора Миколаївської області, вона наголосила, що в місцевої влади немає контакту із бізнесом.

«На Миколаївщині надзвичайно багато продовольчих підприємств. Але тут дуже малі зарплати й жахливі дороги. Тому треба налагодити контакт між владою та бізнесом», — підкреслила лідер «ЗАСТУПу».

Один із чільників політсили Володимир Хоменко заявив, що іншою нагальною проблемою селян є пошук нових ринків збуту сільгосппродукції.

«Питання ринків надзвичайно важливе. Наша земля здатна прогодувати мільйони людей. Але за ринки треба боротися. І місцева влада має допомогти вітчизняним виробникам знайти покупця», — заявив Володимир Хоменко.

Того ж дня з ініціативи ГО «ЗАСТУП» у Миколаєві відбувся сільськогосподарський ярмарок — «За рідну землю!». У межах заходу власну сільгосппродукцію пропонували десятки селян з усієї області. У широкому асортименті на ярмарку було представлено екологічно чисті овочі та фрукти товаровиробників Миколаївщини. За словами селян, подібні ярмарки необхідно проводити якомога частіше. Це можливість збути товар за нормальною, ринковою ціною. Адже після закриття ринків збуту Криму, Донбасу та Росії вітчизняні фермери зазнали величезних збитків.