Лідер "ДНР" сказав, що напився через парад полонених українських вояків

Про це прем'єр-міністр "ДНР" сказав в інтерв'ю "Російській репортеру".

Журналіст запитав у Захарченка "Ви вірите в Бога?", на що бойовик відповів ствердно.

Тоді журналіст поцікавився, чи бачив Бог парад полонених.

- Так. Він бачив парад і він бачив на ньому мене. Бог бачив, як я в той момент грішив.

- А ви грішили?

- Звичайно. Але я скажу одне. Цей парад перевернув свідомість усього світу. І в першу чергу свідомість тих людей, які посилають сюди своїх синів. У багатьох я викликав антагонізм. Багато хто хотіли порвати мене, як бобіка... Я був найнещаснішою людиною на цьому параді. Насправді я в той день напився. Але зверніть увагу на те, як після параду змінилася політична кон'юнктура - навіть у Росії. Всі зрозуміли, що йде війна, а не АТО, - розповів лідер бойовиків.

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Нагадаємо, Захарченко заявив про свій намір піти у відставку.