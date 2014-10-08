Гелетей вважає, що в Іловайську не було серйозних помилок, а були «якісь прорахунки»

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Там (в Іловайську - УНІАН) не було жодної серйозної помилки, так, якісь прорахунки були, але серйозних помилок не було, тому що після кожного бою потрібно оцінювати ситуацію, яка відбувається не тільки в себе, а і у супротивника», - заявив він.

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«Саме той потік вбитих російських військовослужбовців зупинив Путіна, чи хтось вважає, що Путін пожалкував і не захотів далі йти, пожалів Україну, чи тільки був направлений на Іловайськ, я думаю, що кожен розуміє, що це ілюзія», - сказав Гелетей.