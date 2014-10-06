ТСК по Іловайську проводить засідання в закритому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином ТСК задовольнила відповідне прохання Руслана Хомчака.

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"Я брав участь у плануванні операції, в управлінні військами. Я чекав цього запрошення, тому що вам, державним людям, треба це почути... Я хочу доповісти поважній комісії всі деталі "від" і "до". Хочу, щоб ви почули і про моїх прорахунки, але не хотів би, щоб наш супротивник чув, де наші слабкі місця, над якими ми працюємо, не хотів би, щоб мої свідчення стали посібником для російських військових диверсантів. Тому що я і мої підлеглі знаходимося на війні", - сказав Руслан Хомчак.

В даний час ТСК в закритому режимі заслуховує Руслана Хомчака та інших офіцерів.