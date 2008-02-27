Ющенко із запізненням на 2 роки виконає обіцянку Тимошенко?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що перехід на контрактну армію неможливий без нормального фінансового забезпечення відповідних програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в 1-й окремій гвардійській танковій бригаді 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокується на Чернігівщині.

Президент України підкреслив, що цього року необхідно реалізувати ряд програм, направлених на покращення життя військовослужбовців, які служать в армії за контрактом. Велику увагу він приділив переобладнанню казарм, зауваживши, що жоден контрактник не буде жити у казармі.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності реалізації програми будівництва житла для військовослужбовців. Зокрема, він висловився за те, аби вже цього року квартири отримали військові, які стояли в черзі до 1 січня 1993 року, а також родини, які втратити годувальника, інваліди. «Ми повинні все зробити, щоб ці люди отримали житло у 2008 році», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також висловився за те, аби держава стимулювала військових, які мають можливість самі побудувати житло. Зокрема, шляхом безкоштовного виділення земельних ділянок, пільгових кредитів або погашення відсотків за них за рахунок держави.

Також Президент наголосив на важливості покращення грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців. «Необхідно зробити все, щоб контрактна служба була привабливою», - сказав він.

Серед кроків, які необхідно здійснити у цьому напрямку, В.ЮЩЕНКО назвав умову, за якої військові, які відслужили 5 років на контрактній основі, повинні претендувати на безплатну освіту у вищих навчальних закладах.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що він знайде прихильників таких ідей і в парламенті, і в інших колах, причетних до ухвалення відповідних рішень, щоб 2009 рік був останнім роком призову на строкову службу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, під час відвідування 1-ї окремої гвардійської танкової бригади Президент нагородив наручними годинниками військовослужбовців трьох екіпажів танків Т-64БМ “Булат”.

Крім того, В.ЮЩЕНКО особисто вручив ордери від квартир у місті Чернігові 29 колишнім військовослужбовцям, які перебували у черзі на відселення з військових містечок у Гончарівському та Десні.