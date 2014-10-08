У СБУ заперечують можливість включення в зону АТО частині Харківської області

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку з невиправданим ажіотажем щодо начебто розширення зони антитерористичної операції (АТО), хочу усіх заспокоїти: жодного розширення не було, немає і не планується», - повідомив Лубківський.

Навпаки, підкреслив він, згідно з наказом, підписаним першим заступником голови СБУ - керівником Антитерористичного центру при СБУ Василем Грицаком, фактично територію АТО звужено з 14 вересня до двох українських областей - Донецької і Луганської, в той час як з 7 квітня вона охоплювала деякі райони Харківської області.

При цьому Лубківський наголосив, що цей наказ жодним чином не вплине на надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час проведення операції.

Він також закликав своїх колег у державних органах влади поширювати достовірну і перевірену інформацію.

Як повідомлялося, голова Державної службі у справах ветеранів війни та учасників АТО Артур Дерев’янко заявив, що СБУ найближчим часом оприлюднить територіальну зону АТО, до якої увійдуть Донецька та Луганська області і, можливо, частина Харківської.

Зокрема, за його словами, опрацьовується питання про включення до цієї зони деяких районів Харківської області. Про які саме райони йдеться, він не уточнив.