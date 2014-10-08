Кадрові військові кажуть, що проти армії ведеться інформаційна війна

Про це командири кількох військових підрозділів розповіли на прес-конференції в середу в Києві, пише Українська правда.

Зокрема керівник 73-ї штурмової бригади центру спецоперацій ЗСУ Едуард Шевченко спростував інформацію про загибель сотень українських військових під час операції з взяття міста Дзержинськ улітку цього року.

За його словами, операція з взяття міста зайняла 27 хвилин, після чого українським військовим довелося утримувати місто в дуже нерівних умовах.

"Було "спекотно". Але ми вийшли з трьома пораненими, тому я хочу розвіяти міф про те що в Дзержинську полягли сотні наших хлопців", - сказав він.

Шевченко також висловився на підтримку голови Генштабу Віктора Муженка, з яким був знайомий ще до призначення останнього на керівну посаду в штабі.

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За словами Шевченка, закиди на адресу керівництва Генштабу та Міноборони є елементами інформаційної війни, щоб посіяти розбрат і порушити координацію всередині Збройних сил та сприяти втраті довіри народу до армії.

"До цих пір з того, що він планував у мене не було жодної втрати. Поранені були, контужені були, але втрат не було", - сказав командир.

Крім того Шевченко закликав людей, які не мають стосунку до військової справи, не виступати в ролі експертів із подій на яких вони не розуміються:

"Я не можу наприклад оцінювати роботу шахтаря, бо я не шахтар і перукаря, бо я не перукар.

У свою чергу начальник управління розвідки оперативного командування "Північ" Юрій Блішун спростував інформацію про нібито існування "котла" в аеропорту Луганська.

За його словами, першу спробу прорватися до населених пунктів біля аеропортів російські десантники здійснили ще 1 червня, а 20 серпня українські військові отримали перше підтвердження присутності російських військових у вигляді їхніх документів.

"Якби російський десант тоді прорвався у Георгіївку, то підрозділи в луганському аеропорту могли бути заблоковані. Але 24 -та бригада і підрозділ Шторм" відбили атаки, тому ніяких котлів в аеропорту не було", - сказав Блішун.

"Командир 80-ї бригади, будучи пораненим залишався разом з бійцями в аеропорту до наказу виходити а потім з мінімальними втратами вивів свої підрозділи", - додав він.

У свою чергу міністр оборони Валерій Гелетей наголосив що "поки військові займалися своїми справами, вони не помітили "інформаційної війни" і закликав журналістів користуватися офіційної інформацією щодо ситуації в зоні бойових дій.

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Водночас журналісти вказали Гелетею на брак інформації від його відомства та військових і попросили налагодити роботу прес-служби.

Окрім двох вищевказаних командирів підрозділів у прес-конференції взяли участь начальник штабу командування ВДВ Сергій Кривонос, командир 95-ї аеромобільної бригади Михайло Забродський, командир 25-ї бригади Юрій Содоль, заступник командира 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Заболотний а також неназваний керівник одного з розвідувальних підрозділів, який був присутній на прес-конференції в балаклаві.