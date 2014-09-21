Інфраструктурі Донецька і Луганська завдано збитків на $440 млн - ООН

Про це повідомляється в звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань (УВКБ). Його цитує ИТАР-ТАСС.

За час конфлікту були пошкоджені майже 2000 об'єктів, у тому числі 659 громадських будівель, 1230 приватних будинків і 178 офісів, йдеться в документі.

За інформацією УВКБ, в Донецьку закрито понад 70% підприємств і відновлення їх роботи буде пов'язане з серйозними труднощами. "Наприклад, деякі шахти були затоплені і тепер потребують ремонту", - підкреслили в управлінні.

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У Донецьку відчувається нестача води, деякі райони міста досі відрізані від системи водопостачання. В кількох районах Луганська було відновлено електропостачання і зараз ведуться роботи з відновлення водонасосних станцій і каналізації.