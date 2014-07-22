У Дзержинську знищено будівлю міськради - ОДА
22:24, 22 липня 2014Політика
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У Дзержинську Донецької області в результаті бойових дій знищено будівлю міськради.
Дзержинськ / ТСН
Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
У повідомленні наголошується, що в Дзержинську, за інформацією Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, в результаті обстрілу знищено будівлю міськради.
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Крім того, в місті практично повністю зруйнована центральна частина: гірський технікум, загальноосвітня школа № 3, кілька житлових будинків, розбиті асфальтові покриття. У вцілілих будинках немає скла. Частково пошкоджено лінії електропередач.
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