У Дзержинську знищено будівлю міськради - ОДА



Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що в Дзержинську, за інформацією Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, в результаті обстрілу знищено будівлю міськради.

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Крім того, в місті практично повністю зруйнована центральна частина: гірський технікум, загальноосвітня школа № 3, кілька житлових будинків, розбиті асфальтові покриття. У вцілілих будинках немає скла. Частково пошкоджено лінії електропередач.