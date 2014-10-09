Колишні активісти Радикальної Партіїї закликали однопартійців покинути лави партії Ляшка

Відповідну заяву оприлюднив член ГО «Щит» Володимир Мисецький на прес-конференції.

«ГО «Щит» закликає вас звернути увагу на вашого в лапках лідера Олега Ляшка, який під гучними гаслами та ефективними діями замасковує власне матеріальне збагачення та захист інтересів олігархії. Закликаємо вас, однопартійці слідувати нашому прикладу і вийти з лав «Радикальної партії» та на підставі ст.. 68 закону «Про вибори народних депутатів України» спонукати виборців не голосувати за Олега Ляшка», - сказано в заяві.

Також Мисецький звернувся до кандидатів у депутати від політичної сили Ляшка: «Ми звертаємося до тих людей, що вклали свої мільйони, щоб пройти у Верховну Раду від «Радикальної партії». Забирайте, будь ласка, свої гроші до виборів, бо після виборів буде пізно».

Окрім того він додав, що за інформацією ГО «Щит» до ВРУ через політичну силу Ляшка намагаються також потрапити люди, «які тісно спілкуються з міністрами ДНР», і що цим має зацікавитися СБУ.

Інший учасник прес-конференції, член ГО «Щит» Юрій Малинич, заявив, що Ляшко займається підкупом спостерігачів на виборчих дільницях, використовуючи прийоми мережевого маркетингу: «Спостерігачам платять по 500 грн, і людина, що зголосилася бути спостерігачем, має привести з собою ще 2 – 3-х родичів».

Окрім того, учасники прес-конференції розповіли, що керівники ГО «Щит», які очолювали обласний і міський штаб партії Ляшка на президентських виборах, залишили ряди Радикальної партії після конфлікту з її центральним апаратом.