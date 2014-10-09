Плєнкович очолив делегацію спостерігачів від Європарламенту на виборах в Україні
13:58, 09 жовтня 2014Політика
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Делегацію спостерігачів від Європарламенту (ЄП) на виборах в Верховну Раду України очолив голова делегації ЄП з питань співробітництва з Україною Андрей Плєнкович.
Визначився голова спостережної місії від ЄП / Фото: УНИАН
Про це йдеться в повідомленні ЄП. Згідно з повідомленням, у четвер Європарламент також ухвалив склад делегації, яка розпочне роботу 24 жовтня і завершить у другій половині дня 27 жовтня.
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Делегація буде складатися з 15 депутатів ЄП і буде інтегрована, як зазвичайна, у міжнародну місію з спостереження за виборами, яку очолять експерти Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ).
Спостерігачі від ЄП відвідають 7 міст України - Києв, Чернігів, Черкаси, Львів, Одесу, Харків та Дніпропетровськ.
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