Батальйон “Азов” підпорядкують Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“Прийнято рішення, щоб почати підготовку процесу переведення полку особливого призначення “Азов” у склад Національної гвардії України. Військовослужбовці цього полку пройдуть спеціальне навчання, полк буде укомплектований новітнім озброєнням і технікою”, - сказав міністр.

У свою чергу, командувач Нацгвардії Степан Полторак зазначив, що в ході переведення полку “Азов” у підпорядкування Національній гвардії відбудеться його забезпечення новими броньованими автомобілями.

“Ми вже отримали 20 броньованих автомобілів КрАЗ, а ще 20 готують до передачі. Вартість одного автомобіля - 215 тис. доларів”, - сказав він.

Читайте такожМВС планує створити підрозділ, аналогічний американському SWAT, протягом рокуЗа словами Полторака, з початку створення Національної гвардії крім державного оборонного замовлення вона отримала два транші: 2,2 млрд грн і 1,7 млрд грн, і ці кошти спрямовано на придбання техніки.

“На сьогодні Нацгвардія уклала контракти на придбання понад 1050 одиниць техніки і понад 200 одиниць броньованої техніки. Вже отримали близько 500 одиниць автомобільної техніки та 130 одиниць броньованої техніки. При тому, що на початку АТО Нацгвардія не мала жодного БТРа”, - сказав Полторак.

Як зауважив командир полку “Азов” Андрій Білецький, для полку необхідно зараз 30 броньованих КрАЗів і три танки.

Звертаючись до Авакова, він сказав: “Якщо б мені 30 таких машин і три танки, Арсене Борисовичу, я б Новоазовськ звільняв без армії”.