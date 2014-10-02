Аваков назвав кількість загиблих в АТО співробітників МВС і Нацгвардії

У документі, оприлюдненому міністром на сторінці в соцмережі, також зазначено кількість зниклих без вести, полонених і поранених бійців.

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Так, з початку АТО по 2 жовтня загинули 68 співробітників МВС і 66 бійців Нацгвардії. За цей період пропав безвісти 31 співробітник МВС і 59 бійців Нацгвардії, в полон відповідно потрапили 5 і 155 осіб. 273 співробітники МВС отримали поранення в АТО, кількість поранених з боку Нацгвардії становить 355 осіб.

"Ми не приховували і не приховуємо свої втрат в АТО. Кожен день до мене на стіл потрапляє така коротка справка по підрозділах МВС і Нацгвардії. Про справжніх офіцерів і солдатів, про поранених і тих, які віддали життя в боях за Україну", -написав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня РНБО останній разнадавала узагальнену інформацію про втрати сил АТО на Донбасі. Станом на 12 вересня в зоні АТО загинули 873 військовослужбовців, ще 3275 отримали поранення.