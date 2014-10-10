Таруту звільнили з посади голови Донецької ОДА – ЗМІ

Як повідомляє Новое время із посиланням на джерело в оточенні губернатора, нового голову ДонОДА буде представлено президентом Петром Порошенком за кілька годин у Краматорську.

Найбільш вірогідною кандидатурою на цю посаду називали генерала Олександра Кіхтенка.

Читайте такожЗМІ: Новим головою Донецької ОДА може стати генерал КіхтенкоВін є першим номером партії "Сила і честь". Її голова Ігор Смешко раніше був призначений радником Порошенка, головою комітету з питань розвідки при президенті.

Раніше радник президента Юрій Луценко заявив, що Порошенко планує змінити Сергія Таруту на посаді голови Донецької облдержадміністрації.

Довідка. Таруту було призначено на посаду губернатора Донецької облдержадміністрації указом виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова в березні цього року.