Ліквідація ЄврАзЕС є моральною перемогою України над Путіним — Геращенко

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив радник глави МВС Антон Геращенко, пише Gazeta.ua.

"Якщо у Путіна корова здохла, то українцям добре. Як мінімум приємно, що проект Путіна зазнав повне банкрутство і крах", - зазначив Геращенко.

Він нагадав, що ще рік тому українці переживали, щоб Україну не затягли в ЄврАзЕС.

"Тепер тягнути вже нікуди. Це — моральна перемога України, яка показала, що без нас жодні проекти подібного роду не можуть бути. Особливо проекти, засновані на волі однієї людини, яка хотіла підпорядкувати собі інші країни", - підкреслив радник міністра.

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Нагадаємо, глави держав Євразійського економічного співтовариства у п'ятницю підписали угоду "Про припинення діяльності Євразійського економічного співтовариства", а також рішення про заходи, пов'язані з припиненням діяльності органів ЄврАзЕС.

Було також підписано низку документів про виконання бюджету угруповання, зокрема про бюджети 2013 і 2014 років.