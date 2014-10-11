Лукашенку не подобається, що українське питання вирішується «то в Берліні, то в Мілані»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про неприпустимість ведення бойових дій в Україні.

Про це йдеться у його зверненні до учасників саміту глав держав СНД, який проходив 10 жовтня у Мінську, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Лукашенка, є абсолютно неприпустимим, коли в центрі Європи ведуться бойові дії. Сторонам конфлікту необхідно не тільки терміново припинити вогонь, але і виконати Мінські домовленості.

Білоруський президент зазначив, що його особисто та інших глав держав СНД останнім часом хвилюють питання безпеки у Співдружності. «Ми повинні більше у рамках СНД приділяти цьому увагу. Впевнений, що неприпустимо, коли чутливі питання, які стосуються України, вирішуються десь далеко, чи то в Берліні, чи то в Мілані. Тоді навіщо звертатися до нас?», – заявив Лукашенко і нагадав, що Білорусь взяла на себе миротворчу місію, запропонувавши Мінськ як майданчик для переговорів з мирного врегулювання української кризи. «Настав час відверто, по-чоловічому поговорити про долю Співдружності», – наголосив президент Білорусі.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Мінську за підсумками тристоронньої зустрічі контактної групи з урегулювання кризи в Україні був підписаний меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Вздовж всього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення та сили АТО.