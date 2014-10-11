Новий губернатор Донеччини готовий до переговорів із так званою «ДНР»

Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко висловив готовність до переговорів із представниками так званої «Донецької народної республіки», оскільки існує багато складних питань про зону відповідальності обох сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Святогірську на своїй першій на посаді голови ОДА прес-конференції.

«Я вестиму з ними (з «ДНР» - УНІАН) переговори. Якщо ці переговори будуть конструктивними, я готовий до переговорів. Дуже багато питань сьогодні після першої наради. Є ті питання, в яких складно розділити зону відповідальності представників «ДНР» і нашу», - зазначив Кіхтенко.

Він пояснив, що «питання там абсолютно різні, такі, що стосуються освіти, медицини, охорони здоров'я, соціального захисту». «Тобто, ми ж не можемо кинути, залишити своїх людей там і забути, що ми відповідаємо за їхній соціальний захист. Тому ми ставитимемо ці питання обопільно», - підкреслив Кіхтенко й додав: «А як це буде – життя покаже».

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