Російськомовні українці найбільше постраждали від дій Росії - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час зустрічі з активом Харківської області наголосив президент України Петро Порошенко, коментуючи рішення слідчих органів РФ відкрити кримінальну справу проти військового керівництва України за начебто геноцид російськомовного населення Донбасу.

“Я впевнений, що удар по російськомовних був завданий з боку північного сусіда. Саме звідти прийшла війна”, - сказав Порошенко.

Він наголосив, що після вторгнення Росії російськомовне населення Донбасу втратило роботу, частина громадян України стали біженцями, були зруйновані промислові підприємства.

Читайте такожУ мережу виклали відео з переповненого тілами донецького моргу“Їхня (керівництва Росії - УНІАН) думка, що відновлення імперії потребує жертв, навіть виправдовує їх”, - заявив Порошенко та підкреслив, що головним завданням української влади є відновлення порядку та спокою на Донбасі.

На сході України вже півроку триває кривавий конфлікт, розпочатий підтримуваними Росією бойовиками. За даними ООН, на Донбасі за час конфлікту загинули 3660 людей, поранені 8756.

Незважаючи на деклароване перемир'я, бойовики продовжують артобстріли сил АТО та житлових кварталів. Тільки за минулий тиждень на Донбасі загинули щонайменше 55 людей.