ГПУ перевіряє діяльність Гриценка, Єжеля та ще семи екс-міністрів оборони

Їхня діяльність, на думку слідчих, призвела до зниження рівня боєздатності армії, повідомляє ТСН.

Згідно з документом, який опинився в розпорядженні редакції, прокуратура перевіряє роль, яку зіграв тодішній міністр Анатолій Гриценко у розслідуванні справи проти директора компанії "Укроборонбуд" Мельника.

"Перевіряється повнота дослідження ролі керівництва Міністерства оборони України, зокрема колишнього міністра Гриценка А.С., під час досудового розслідування та судового слідства у кримінальній справі по обвинуваченню директора філії центрального спеціалізованого управління "Укроборонбуд" Мельника В.Л. у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України. З цією метою до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів – матеріалів вищевказаної справи", - заявляють у ГПУ.

Окрім цього, відомство вважає незаконним ще одне рішення Гриценка, який у 2006 році дозволив передачу понад 117 га землі квартирно-експлуатаційної частини Київського військового округу та військової частини – приватній компанії. Як з'ясувалося, за підписом міністра забудовнику віддали не тільки землю, а й вісім житлових будинків разом з котельнею.

Читайте такожДіяльність 8 екс-міністрів оборони перевірять на предмет розвалу армії"У подальшому ця земельна ділянка була протиправно передана у власність "Житлобудсервіс", - констатував заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Намагання оскаржити це рішення ще 2011 року закінчилися нічим – суд правоохоронців не підтримав. Нині відомство вимагає від суду переглянути тодішнє рішення.

Окрім Гриценка, Генеральна прокуратура перевіряє діяльність колишніх міністрів оборони Кузьмука, Шкідченка, Марчука, Єханурова, Іващенка, Саламатіна, Єжеля та Лебедєва.

"Колишньому міністру оборони Єжелю М.Б. 08.08.2014 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України", - зазначив Матіос.

У цій справі фігурує сума 43 млн грн. заподіяних державі збитків.

"Досудовим слідством вжито заходи щодо відсторонення Єжеля М.Б. від посади посла України в Республіці Білорусь. Зазначені заходи будуть вжиті після одужання підозрюваного, який на даний час перебуває на лікуванні в центральному госпіталі міністерства оборони Республіки Білорусь", - зазначено в документі Генпрокуратури.