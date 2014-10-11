Спікер АТО підтвердив створення лінії розмежування між Україною і бойовиками - російські ЗМІ

Про це в суботу, 11 жовтня, Селезньов повідомив в ефірі російського телеканалу «Дождь».

«Так, насправді, такий документ підписаний. Є тристороння група, яка працює, і завданням якої є створення всіх необхідних умов для розмежування сторін, які беруть участь у конфлікті», - сказав спікер АТО.

При цьому він нагадав, що до складу цієї контактної групи входять представники України, Росії, а також моніторингова місія ОБСЄ.

Читайте такожНовий губернатор Донеччини готовий до переговорів із так званою «ДНР»«В тому числі, учасниками процесу створення розмежувальної лінії є представники "ЛНР" і "ДНР". Відомо, що вчора проводилися відповідні переговори, підписано документ», - розповів Селезньов.

Про його деталі він нічого не повідомив.

«Деталей документа я не знаю», - сказав Селезньов.

Раніше про підписання цієї угоди повідомляв голова «ДНР» Олександр Захарченко.

В РНБО України раніше цю заяву спростували.