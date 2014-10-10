РНБО називає брехнею заяви бойовиків про угоду з Києвом щодо "лінії розмежування"

Про це у коментарі УНІАН заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Усі заяви ватажків терористичних угруповань на сході України про начебто підписані домовленості з Києвом щодо розмежування в зоні АТО та здачі українцями низки населених пунктів є відвертою брехнею та провокацією», - наголосив Лисенко.

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За його словами, Україна навіть не розглядає можливості такої передачі.

Лисенко наголосив, що українські військові не залишили жодного містечка або села та продовжують надійно утримувати позиції, які займали з моменту оголошення припинення вогню.

Як повідомлялося, один з лідерів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про підписання угоди з Києвом про "лінії розмежування" територій на Донбасі.

"Ми підписали з Києвом угоду про лінії розмежування. Відповідно до неї, силовики залишають кілька міст, у тому числі Піски", - сказав Захарченко на конференції свого руху "Оплот".

У ефірі одного з російських телеканалів він додав, що угоду підписали ще увечері 9 жовтня.

Про аналогічні переговори з українською владою заявляють і в "ЛНР".