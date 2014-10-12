Штаб АТО: Найскладніша ситуація – біля Дебальцевого, Щастя та Авдіївки

Як повідомили у прес-центрі АТО, за минулу добу непідконтрольні збройні формування 36 разів обстріляли позиції силовиків.

"Найбільша кількість обстрілів зосереджена на мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, що розташовані поблизу Дебальцевого, Авдіївки та Щастя", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що бойовиками було застосовувано міномети, артилерію, стрілецьку зброю, ПТРК і РСЗВ.

Читайте такожСпікер АТО спростував інформацію російських ЗМІ про розмежування між Україною і «ДНР»Щодо ситуації навколо Донецького аеропорту, то він один раз був обстріляний із зенітних установок та двічі зі стрілецької зброї. Стратегічний об’єкт досі під контролем силовиків, запевнили в штабі АТО.

Окрім того, вночі, близько 00.20 з РСЗВ БМ-21 «Град» незаконні збройні формування обстріляли позиції силовиків у районі населеного пункту Пєски. З 03.20 до 04.50 мінометами обстрілювали опорні пункти поблизу Каменки.

У той же час, ситуація в районі Маріуполя стабільна.