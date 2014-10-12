Порошенко: Вибори в окремих районах Донбасу мають відбутися виключно за українським законодавством

На цьому акцентує президент України Петро Порошенко у своєму зверненні до українців.

”На поки що підконтрольних бойовикам територіях мають відбутися вибори місцевих органів влади. Але не ті, які намагаються проголосити терористи. А лише ті, які передбачені українськими законами, повністю відповідатимуть українським правилам і законам , які відбудуться під спостереженням ОБСЄ та інших європейських, міжнародних організацій та структур ”, - підкреслив глава держави, зазначивши, що вони мають бути визнані світовою спільнотою як прозорі та демократичні.

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«Саме легітимні та чесні вибори до органів місцевої влади можуть стати шляхом до деескалаціі конфлікту та політичного врегулювання ситуації на Донбасі», - переконаний президент.

Порошенко зазначив, що в тих районах, містах і селах , де відновлена українська влада, поступово налагоджується їхня життєдіяльність.

«Там платять зарплати і пенсії. Там є вода, світло, тепло. Там працюють школи, дитячі садки. Там налагоджується нормальне життя», - зауважив він.

Глава держави зазначив, що поставив перед новими очільниками Донецької та Луганської областей Олександром Кіхтенком та Геннадієм Москалем завдання ”в повній мірі відновити роботу всіх органів державної влади в кожному звільненому місті і селі”.