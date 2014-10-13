Сили АТО в донецькому аеропорту відбили 3 атаки бойовиків

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. «Вчора бойовики тричі невдало атакували донецький аеропорт, який залишається під контролем наших військових», - зазначив він.

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«За оперативними даними, у зв'язку зі значними втратами, які несуть бойовики під час штурмів аеропорту, у них виникла проблема з поповненням підрозділів особовим складом, тому що все більше людей відмовляються ризикувати і йти в атаку на українських військових», - додав Андрій Лисенко.