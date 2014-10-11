У Міноборони кажуть, що Донецький аеропорт нікому не віддадуть

Заступник міністра оборони - заступник апарату Петро Мехед наголошує, що Збройні сили України не мають наміру залишати Донецький аеропорт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Я вважаю, що Збройні сили України зроблять усе, щоб межі території України в тих кордонах, які визнані світовою спільнотою, були за Україною. Тому територія, яку зараз безпосередньо захищають наші військовослужбовці, а саме - Донецький аеропорт, ми нікому не віддамо", - сказав Мехед.

Як повідомляв УНІАН, бої за Донецький аеропорт тривають вже кілька тижнів.