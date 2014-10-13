Українське суспільство дозволяє зовнішнє маніпулювання громадською думкою - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу на тему «Проблеми державно-громадської протидії антиукраїнській інформаційній війні: де закінчується забезпечення національної безпеки і починається цензура».

За словами представника РНБО, Росія у своїх підходах до інформаційної політики не вигадала нічого нового, "вона лише включила свій козир - фінансовий ресурс".

Читайте такожПосол Іспанії: Європа програє Росії інформаційну війнуУ зв'язку з цим він нагадав, що російська сторона поширює неправдиву, а часом і сфабриковану інформацію стосовно України.

"Парадокс у тому, що не так важливо, суб'єкт якої держави маніпулює громадською думкою, а більш важливо, що ця маніпуляція є дозволеною в нашому суспільстві загалом", - сказав Полевий.

Він зауважив: "Хіба міф про фашистів-бандерівців, хіба він був придуманий зараз? Це винахід політтехнологів 2004 року. Ви пам'ятаєте, як ділили Україну... І насправді цей міф придумали ми, і нашими руками (росіяни) його впровадили".

Окрім того, Полевий звернув увагу на однобічне висвітлення певних подій окремими українськими ЗМІ. "Замовність та упередженість, що особливо часто ми фіксуємо під час проведення виборчих кампаній. І ми самі привчили нашу спільноту до такого характеру подачі інформації", - сказав Полевий.

Він наголосив, що в українському медійному середовищі спекулюють на такому явищі як страх і намагаються на емоціях здійснювати вплив.

За його словами, існує ряд проблем, які не можна вирішити лише за допомогою "саморегуляції інституції громадянського суспільства".

На переконання Полевого, набутий досвід РНБО свідчить про те, що РНБО може стати тим органом, який братиме участь у забезпеченні інформаційної безпеки України